Usain Bolt gibiydi

Kasımpaşa maçları Galatasaray açısından zor geçiyor. Çünkü Kasımpaşalı oyuncular, içeride ve dışarıda Galatasaray maçlarına zihinsel olarak iyi motive oluyor.

Galatasaray, 10. dakikada erken golle öne geçti.

Gol öncesi Barış'ın attığı depar, Usain Bolt kalitesindeydi. Yunus'un da vuruşu müthiş kaliteliydi.

Kasımpaşa, golü yemesine rağmen asla kompakt futbol anlayışından uzaklaşmadı ve sürekli geçiş oyunlarıyla pozisyon bulmayı planladı.

İlk yarıda eğer Barış ön direğe topu gönderseydi, Yunus da Kasımpaşa kalesine çalımı basıp sağ ayağıyla kaleye vurmayı düşünseydi Galatasaray, geniş skora ulaşırdı.

Özellikle Yunus'un pozisyonunda Sane'nin verdiği pas ders olacak güzellikteydi.



İkinci yarı Galatasaray, yine rakip kaleye yüklendi, pozisyonlar üretmeye çalıştı. Sane ve Barış'ın kanatlardan yarattığı hücumlar hep tehlikeli oldu.

Yunus, kalitesi ile rakip savunma önünde pas istasyonu olurken hem arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de gerektiğinde kendisi pozisyona girdi.

Yunus'un Sane ile kurduğu birliktelik olumluydu. Galatasaray'ı rahatlatan golü, Yunus'un baskı ile kazandığı top sonrası verdiği pasta, Sara mükemmel bir vuruşla attı.

Maç boyu gol için çalışan İcardi, o mutluluğu 88. dakikada yaşadı.

Kupada Başakşehir'i yendikten sonra tam dinlenmeden, iki gün sonra lig maçına çıkan Galatasaray için öncelikli hedef kazanmaktı.

Üç golle alınan üç puanla Galatasaray hem liderlik koltuğuna yeniden oturdu hem de ilk yarı sonunda 40 puan barajını geçen tek takım oldu.