Kelebek etkisi!

Fenerbahçe'nin geçen sezondan farklı bir duruşu varsa, bunda futboldan önce yönetim sukünetinin "kelebek etkisi" var. Gerginlik ipine un sermeyen Başkan Sadettin Saran'ın takıma verdiği huzurun sahaya yansımasını izliyoruz. Zarafetin kendine göre bir getirisi vardır. Bir takım kendi içindeki sorunları hallettikten sonra, rakiplerle uğraşarak kendini yıpratmak yerine sahanın içine bakar. Ve yanlışlarını da kendi içinde onarır. H H H

Bu takım bazı şampiyonlukları kaybetmenin koşullarını kendi içinde üretti. Ve ne kaybettiyse futbolculara sorumluluk yüklemeyi reddetmekle kaybetti. Sorumluluğu başından savan cümlelerin arkasına saklanan yöneticilerin yerine o futbolculara ben haykırdım. "Bu kulüpten istediğiniz her şeyi aldınız da kulübünüzün sizden istediği bir şeyi neden vermiyorsunuz?"

Geçen hafta nostaljik bir filmin galasındaydım. Fenerbahçeli bir okuyucum benimle fotoğraf çektirdikten sonra "sizi okumaktan hiç vazgeçmedim" dedi. Eşinin kendisine doğum gününde şiir kitabımı armağan ettiğini söylerken gurur duydum. Biraz günün şartlarından ve ülkedeki futbol düzeninden söz ettikten sonra, sezon sonuna mahsuben kulağına bir şey fısıldadım. Düşüncemi gözleriyle alkışladı. Duyulmasa da megafon kullanmayız, bizler gramofon meraklısıyız!

Fenerbahçe, Avrupa'da gruptan çıkar. Ligde ilk yarının sonuna kadar da puan kaybetmez diye düşünüyorum. Çünkü rakibin hatalarına yönelik tavır almaktansa, kendi yaratıcılığına güvenen bir sistemin takımı olma yolunda. Ligin ikinci yarısındaki fikstür de çok şeyleri belirleyecektir. Sanırım herkes bilincindedir; "hayallerin tahtında oturmakla gerçeklerin inşaatına başlamak arasında harcanacak sezon kalmadı!" H H H

Fenerbahçe'nin takım bütünlüğüne kavuşmasında disiplinin elbette önemi büyük. İrfan Can Kahveci'nin hala cezalı durumda olmasının belki kendisindeki yanlışların onarılması adına etkisi vardır ama vefasızlık adına yan etkileri de var. Ayrıca yetenekli birinin kazanılması adına yapılması gereken bir şeyler de olmalı. Skriniar gibi birinin kaptan yapıldığı takımda hatalara böyle ağır bedeller ödetmek kime ne kazandırır? Onu da hesaplasınlar! Sadettin Saran'ın teknik konulara girmemesinin başkanlığına özellik kattığını kabul etsem de bazen özel sorunlarda bir başkanın ufak bir dokunuşuna da ihtiyaç vardır ve asla yadırganmaz! Elindeki güçlü bir silahı başka takıma kiralamak gibi bir düşünce yönetimde mevcut değilse eğer!

Sezon başından beri durduğu yerde yaprak döken Talisca'daki değişimin, "bir adam gerektiğinde çok şeydir" gerçeğiyle yakın ilgisi var. Bu seriyi sürdürmek Talisca'nın boynunun borcu. Asensio'da arkası yarın konulu özel görüntülerin anonsları var. "Aranan santrfor" hala ortada yok gibi görünse de "buradayım" diye parmak kaldıran Duran siluetten gerçeğe dönüşecektir diye düşünüyorum.

Fred'in hakem muhabbetlerinin önünün kesilmesi gerektiğini not düşerken, savunmadaki hantallığı da işaret edelim. Bir takımın rakiplerine bu kadar çok pozisyon vermeye hakkı yok. Sözlerimin nereye gittiğini merak eden varsa pozisyonları yakından izlesinler! Bazen gol yemeden kazanılan maçlarda bile savunmadaki teşhir sergisi net fotoğraflarla süslüdür. Yediğinden fazlasını atacak güç Fenerbahçe'de mevcut olsa da futbol bazen olmayacak sonuçların öyküsüdür! Ve şu anda takımdaki en önemli sorun budur!