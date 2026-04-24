Bayram hediyesi!

Beşiktaş'ın Avrupa çıkış vizesinin en iyi adresi olan Türkiye Kupası'nda önüne öyle bir fırsat çıktı ki tribünler kapalı gişeye oynandı. F.Bahçe ve G.Saray'ın elenişleri diğer kulvardan gelen Trabzonspor kadar Beşiktaş'ın da iştahını kabarttı. Toure veEmirhan'ın sakatlık sonrasıkendilerini bulmasıyla birlikte11'de sahaya çıkması,Beşiktaş'ın oyun planınakatkı sağladı. Emirhan'ın yokluğunda oynayan Uduokhai, uyum ve tandem koordinasyonu açısından Agbadou ile sorunlar yaşıyordu. Bu noktada ciddi düzelme hissedildi. İlk 45 dakika Toure'nin golü bulması ve orta sahaya asli mevkisine kayan Olaitan'ın oyuna kattığı değer hissedildi. Sergen Yalçın'ınelindeki kadroya göre sahayasürdüğü en iyi 11'di. İlk yarıda plan tuttu. Beşiktaş için 46-70 arası ilk yarıdaki görüntüsünden çok uzaktı. Alanya 3-4 tane tehlikeli pozisyon üretti. Emirhan'ın son anda araya girdiği pozisyon var ki gol olsa oyunun hikâyesi değişebilirdi. Beşiktaş, gole geçit vermeyince rakibinin aldığı riskleri son bölümde fırsata çevirdi ve 2 gol daha buldu. Beşiktaş,hak ettiği bir galibiyetalarak yarı finaldeligin yükselen yıldızıKonyaspor'un rakibioldu. Beşiktaş kupayı istiyor. Bunu başarması için daha iyisini yapması gerekiyor. Dün gece Beşiktaş kazandı, Beşiktaş'ın çocukları sevindi...