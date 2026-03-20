Üretim zayıf! Beşiktaş'ı içinde yaşayan ve sahada yaşatan futbolcuların eksikliği çok hissedildi. Kazanmaktan önce savaşmayı önemseyen, hasretini hissettiren ve bunu her fırsatta dillendiren siyahbeyazlı taraftar için Orkun Kökçü biçilmiş kaftandı. Beşiktaşlı, yetenekli, genç, hırsın ve isyankâr kimliği nedeniyle ödenen astronomik bonservis ve ücreti sorun edilmedi. Sabra ve desteğe ihtiyacı vardı. Zaman geçtikçe hem yeteneklerini göstermeye hem de kaptanlığın hakkını vermeye başladı… Yanıltmadı ve daha önemlisi çok daha yükseğe uçacağının güvenini verdi. Kaptan Orkun Kökçü yükselmeye ve takımını yükseltmeye devam ediyor. Gençlerbirliği maçında attığı muhteşem golün ardından, Kasımpaşa maçında da dümene geçti. Bir asist ve yine kalite kokan bir golle rakibin fişini çekti. Orkun'un pasında Oh'un attığı tek vuruş golü kalite korkuyordu. Ancak bu iki golde çıkarılacak sonuç, Beşiktaş'ın daha çok orta üretmeye ihtiyacı var. Sağ ve sol açık üretimi zayıf. Bu yüzden daha nitelikli oyuna ve oyunculara ihtiyaç var. Beşiktaş oyun olarak iyi diyemeyiz. Gelişmesi ve daha yii olması gerekiyor. Ancak kazanma alışkanlığı ve öz güven kazanması önemli. Beşiktaş iddiasını ortaya koyuyor.