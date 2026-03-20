Üretim zayıf!

Beşiktaş'ı içinde yaşayan ve sahada yaşatan futbolcuların eksikliği çok hissedildi. Kazanmaktan önce savaşmayı önemseyen, hasretini hissettiren ve bunu her fırsatta dillendiren siyahbeyazlı taraftar için Orkun Kökçü biçilmiş kaftandı. Beşiktaşlı, yetenekli,genç, hırsın ve isyankârkimliği nedeniyle ödenen astronomikbonservis ve ücreti sorunedilmedi. Sabra ve desteğe ihtiyacı vardı. Zaman geçtikçe hem yeteneklerini göstermeye hem de kaptanlığın hakkını vermeye başladı… Yanıltmadı ve daha önemlisi çok daha yükseğe uçacağının güvenini verdi. KaptanOrkun Kökçü yükselmeyeve takımını yükseltmeye devamediyor. Gençlerbirliği maçında attığı muhteşem golün ardından, Kasımpaşa maçında da dümene geçti. Bir asist ve yine kalite kokan bir golle rakibin fişini çekti. Orkun'un pasında Oh'un attığı tek vuruş golü kalite korkuyordu. Ancak bu iki golde çıkarılacaksonuç, Beşiktaş'ın daha çokorta üretmeyeihtiyacı var. Sağ ve sol açık üretimi zayıf. Bu yüzden daha nitelikli oyuna ve oyunculara ihtiyaç var. Beşiktaş oyun olarak iyi diyemeyiz. Gelişmesi ve daha yii olması gerekiyor. Ancak kazanmaalışkanlığı ve öz güven kazanmasıönemli. Beşiktaş iddiasını ortaya koyuyor.