16 Mart 2026, Pazartesi FATİH DOĞAN













Moral buldu! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi üç gündür tabiri yerindeyse Başkent'te kamp kurdu. Gençlerbirliği maçının etrafında örgülenmiş iftar, protokol buluşmalarının Adalı'nın moralini yükseltecek nitelikte geçtiği bilgisi geldi. Dün gece de futbol takımı Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğunu Gençlerbirliği galibiyetiyle giderdi. Özetle Başkent, Beşiktaş'a çok iyi geldi.

Sergen Yalçın Emirhan'ın yokluğunda oynattığı Uduokhai'nin yerine bu sefer Djalo'yu tercih etti. Diğer 10 kişiyle devam etmesi istikrar beklentisi olduğunun göstergesiydi. Ndidi-Orkun-Asllani üçlüsünü bozmaması dikkat çekse de dengeli başlayan oyunun 18. dakikasında Koita'nın VAR uyarısıyla kırmızı kartla oyundan atılması dengeleri tamamen Beşiktaş lehine çevirdi. Ev sahibinin çözülmesi ikinci yarıda Olaitan'ın golüyle başladı. Oh'un etkili ve sert şutunda kaleciden dönen topu sert bir vuruşla ağlara gönderen Olaitan galibiyetin yolunu açan ismi oldu. Bu arada Olaitan'ın sakat El Bilal Toure'nin yerine oynadığı sol kanat yerine Ndidi ve Orkun'un önünde orta sahada daha verimli olduğunu düşünüyorum.

Geceye damgayı ve noktayı Kaptan Orkun Kökçü koydu. Korner noktasına yakın bir noktadan, dar açıdan topu filelere göndermesi unutulmaz bir gol ve andı. Tam jeneriklik ve 10 numaralı formaya yakışır bir gol attı.

Beşiktaş'ın, İstanbul'da 1-2 yenildiği Gençlerbirliği'ni rövanşta yenmesi kıymetliydi. Daha da önemlisi Galatasaray yenilgisi sonrası moral ve teselli oldu.