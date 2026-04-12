Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, maçın ardından bir televizyon kanalına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Bizi motive ettiler, her şeyden önce teşekkür ediyoruz! Galibiyeti kaçıran olduk, üzgünüz. Yediğimiz golün ofsayt olduğu söyleniyor, ona da bakacağım, inceleyeceğim.

Ligin gidişatına etki ettik. Ancak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor! Bizi onurumuz, gururumuz ve duruşumuz ilgilendiriyor. Hak eden şampiyon olsun! Bizim bir tarafımız yok, biz Kocaelispor camiasıyız!

Ligin DNA'sı ve kimyası ile oynadık! Kim şampiyon olur, bizi ilgilendirmiyor. Hak eden şampiyon olsun! Biz hiçbir takım için sahaya çıkmayız! Kocaelispor'un onuru ile sahaya çıkar ve mücadele ederiz.

Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik. Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor'un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır.

Bize 'Koltuk vermeyeceğiz, su vermeyeceğiz, yemek vermeyeceğiz' gibi şeyler söylediler. Biz onurlu bir camiayız. Sahada cevap verdik ve 3 puanı kaçırdık. Buradaki stadyumda yer verilmemesini, su verilmemesini; böyle bir durumun yaşanmasını, böylesine bir kulübü yönetenlere gerçekten yakıştıramadım. Biz hiç kimseye böyle bir şey yapmadık, yapmayız.

Biz girmedik protokole, ben protokolde değilim. Taraftarlarla birlikte seyrettik. Biz, biz tercih ettik. Biz bir bütün olduğumuzu, büyük camia olduğumuzu göstermek için böyle yaptık. Ya sonuçta devletin stadyumu. Biz geliriz, federasyondan biletimizi alırız, maçımızı seyrederiz, sorun değil yani.

Durup dururuken, sinir uçlarımızla oynadılar! Kocaelispor, büyük bir camiadır! Bilmiyolardı, bunu öğrendiler! Biz bütün takımlara, Galatasaray'a saygılıyız. Benim küfür ettiğim yönünde algı yarattılar, sadece üçlü çektirdim! Algı yaratıyorlar, böyle bir şey yok!

Her zaman yapıcı yaklaşıyoruz, uzlaşı dili kullanmaya gayret ediyoruz. Camialarda bazen yöneticiler duygusal kontrolü kaçırdığı olabiliyor. Önemli olan yine de ortak noktada buluşmak. Sadece kulüpleri değil, ülke futbolunu temsil ediyoruz. Her söylediğimiz sözün, her admımızın bir önemi var. Benimle ilgili algılar yapıldı ama sorun yok. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Cevabımızı sahada vereceğimizi söyledik. Sahada cevap verdik.

Müzik bütün statlarda var, sanki başka statlarda, başka şeyler okunuyor! Refleks olmuş ve açılmış. Bizim bilgimiz dışında oldu. O günkü olayı, bugünlere taşımak doğru değildi! Kendi statlarında yapılanları yok sayarak, bizden bahsettiler! Taraftar yapabiliyor, onları susturamazsınız... Olabiliyor...

İyi ayaklar değil, paralı ayaklar değil, gerçekten yıldız oyuncular değil, takım oyunu maçı kazanıyor. Bunu bir kez daha gördük. Dolayısıyla camialara saygılı olmak lazım. Her amatör takım bile olsa saygı göstermek zorundasınız. Biz Kocaelispor olarak bütün takımlara aynı mesafede saygı gösteriyoruz. Gerçekten böyle bir camiayız. Dolayısıyla biz saygı görmediğimiz taraflara da gerekli cevabı sahada veriyoruz. Ya da söylemlerimizi azaltarak mücadelemizi de vermeye çalışıyoruz.

Bizden 1 puan aldı Galatasaray. Dolayısıyla biz onlardan 4 puan aldık, ama onlar da bizden 1 puan aldı. Dolayısıyla biz burada 3 puanı kaçırdığımız için üzülüyoruz. 6 puan alacaktık normalde biz. Bundan dolayı da taraftarlarımız da üzgün ama inşallah biz yine de gerekli mesajları vermiş olduk. Bundan sonraki süreçte kimin şampiyon olacağı... Biz kimsenin takımı değiliz. Biz Kocaelispor'uz, büyük bir camiayız. Hangi takım nerede, nasıl bitirirse ligi bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Biz kendi işimize bakıyoruz.