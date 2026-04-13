Anderson Talisca'dan flaş karar! Ayrılık iddiaları gündemdeydi
Fenerbahçe'de bu sezon takımın skor yükünü çeken Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında sık sık transfer iddiaları çıkan Sambacının transferle ilgili aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Zecorner Kayserispor maçında iki kez ağları sarsan ve 35 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 42 kez skora etkide direkt etkide bulunan Anderson Talisca, Fenerbahçe'de oldukça mutlu.
Performansı ülkesinde de büyük yankı uyandıran Sambacı, Brezilya kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezon için de aynı tavrını koruyor.
Sabah'ın haberine göre Talisca, menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceğim" dedi.
ASENSIO GELENE KADAR DEVAM
Haziran 2028 tarihli sözleşmesi bitine kadar sarı- lacivertli takımla yoluna devam etmek isteyen Brezilyalı yıldız, Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası oynadığı 10 numara pozisyonundaki görevini başarıyla yerine getirdi.
Fenerbahçe teknik heyetinin Asensio yeşil sahalara dönene kadar Talisca'yı aynı mevkide değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.
Talisca Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro alacak. Daha önce 12 milyon Euro kazanıyordu. Brezilyalı'ya 2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.