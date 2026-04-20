20 Nisan 2026 FATİH DOĞAN













Sergen Yalçın ile oluyor mu! Samsun'a deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta analiz edilmesi gereken çok fazla olumsuz görüntü var:

1- Oyunun kalitesi… Beşiktaş iyi oynamıyor. Haftalardır bunun sinyalini veriyor. Ancak Sergen Yalçın bu duruma çözüm üretemiyor. Fenerbahçe deplasmanında da Samsun'da da defans hattı ve kademe anlayışı dağıldı.

2- Bir takım Holse'nin attığı gibi gol yiyebilir. 'Atanın becerisi' der geçersiniz.

Ancak neredeyse fotokopi gibi bir noktadan yine kademe ve adam paylaşımı hatalarıyla Coulibaly'den de benzer golü yiyorsanız bu rakibin becerisi, sizin şanssızlığınız değil tamamen sizin beceriksizliğinizdir.

3- Beşiktaş'ın geçiş oyununda ve rakip savunma kapandığında neler yapabildiği konusu var bir de. Samsun ilk 45 dakika bilerek ve isteyerek topu Beşiktaş'a bıraktı. Özellikle Uduokhai'nin kontrolsüz çıkışları ve Agbadou'nun geri dönüşlerdeki pozisyon kayıpları düşündürücü.

İlk yarı bu taktik yüzünden sıradan, sıkıcı bir maç izledik. Beşiktaş rakibin topu bırakma anlayışını elle tutulur bir atağa dönüştüremedi.

İkinci yarı Samsunspor attığı iki golün yanında kaçırdığı 4-5 net pozisyonu değerlendirse skor çok başka yere giderdi. Penaltı kararı doğru olunca, Yalçın'a da hakemi suçlayacak bir argüman kalmadı. Beşiktaş seneye geleceğin güçlü takım hayallerini kurarken bu kadronun ve haftalardır süren vasat oyunun Yalçın'la bir çözüm vadedip etmediğini bir daha değerlendirmesi gerekiyor.