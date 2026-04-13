Spor yazarları Galatasaray-Kocaelispor maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı mücadelede Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Kocaelispor müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Kocaelispor ile Galatasaray'ın arasındaki gerilim, Bursaspor'la Beşiktaş arasındaki duruma evrildi gibi. Maç öncesinde her iki taraftan da sıra dışı üsluplarla tırmandırılan tansiyon maçın kalitesine olumsuz yansıdı. İlk yarıda oyunu domine eden sarı kırmızılılar ancak (o da zar zor) tek farklı üstünlükle soyunma odasına giderken Kocaelispor adeta sahada yoktu.
İkinci yarıda Göztepe deplasmanındaki kadar olmasa da öne geçme rehaveti hayli dikkat çekiciydi. Derken 71. dakikada konuk ekip cezayı kesti. Sırasıyla Lang ve Singo'yu 66'da, Yunus Akgün ve Mario Lemina'yı 75. dakikada oyuna süren Okan Buruk 81. dakikada Mauro Icardi'ye "haydi çık hepimizi kurtar" dedi. Hafta boyunca defalarca kere yayınlarda söyledim, sosyal medyadan da vurguladım; Mauro Icardi bu karşılaşmada ilk 11'de olmalıydı. Agyei'nin 83'te direkten dönen şutu tam bir kırılma anıydı. O topun ağlarla buluşması Icardi'den sihirli bir gol bekleyen tüm Galatasaraylılar'a cehennemi yaşatabilirdi. Kalan kısıtlı sürede her geçen saniye tırmanan gerilimi Kocaeli daha iyi yönetti.
Puan farkı artık sadece iki. Ankara'da çok zor bir Gençlerbirliği maçı bekliyor Okan Buruk'un Galatasaray'ını... Bu maçın sonrasıysa Fenerbahçe derbisi... Bu 180 dakikalık iki karşılaşmayı kazanamamak ligi ikinci bitirmek demek. Ligi ikinci bitirmekse bu jenerasyonun ve teknik heyetin hak etmediği ölçüde kötü bir sona maruz kalacağı anlamına gelir. Akıllarda artık tek soru var; Victor Osimhen ne zaman dönecek?
MUSTAFA ÇULCU - GOLDE OFSAYT YOK
Galatasaray uzun bir aradan sonra saha ve seyircisi önündeydi. Ligin az gol atan, temaslı, birebir markajlı oyunu seven ve iyi savunma yapan takımı Kocaelispor'a karşı zor bir maçtı. Galatasaray'lı oyuncularda tuhaf bir gerginlik, oyuna soğukluk var. O bilinen ateşli seyirci bile baygın. Barış Alper stoperlerin arasında kayboldu. Jakobs'un asistinde Sane ile atılan gol dışında organize atak yapamadılar. Kocaelispor ikinci yarı Tayfur'un oyuna girmesiyle ayağa paslarla öne çıkarak kombin ataklar geliştirdi ve beraberliği yakaladı. Can Keleş ve Petkoviç hücuma katkı sağladı. Galatasaray son yıllarda en ürkek ve tedirgin maçını oynadı. Kaybetmekten korktuğu için öne geçmesine rağmen maç boyunca bu korkuyu üzerinden hiç atamadı.
Kocaelispor bu maçta bir puan almanın yanında genç kaleci Serhat'ı kazandı. Oğuzhan Çakır faul ve kart tespitleri konusunda düşük yüzdeye sahip olan bir hakem. Daha 5'te Serdar Dursun elle oynadı dedi ama 41'de daha fazlasını Abdülkerim yaptı, devam dedi. Nonge'ye çıkan sarı hatalı çünkü Torreira'nın ayağına basmıyor. 22'de ve 59'da Kocaelispor, 28'de de Galatasaray penaltı bekledi devam kararları doğruydu. Majör kararlarda sürekli VAR'a yaslanan bir yapısı olduğu için zaten olsa da sahada veremezdi.
Galatasaray'ın golünde ofsayt tartışmaları olabilir lakin çıplak göz bunu çözemez teknolojiye inanmak ve karara saygı duymak zorundayız. Hakemin ilk yarıyı bitiriş şekli modern hakemlikten çok uzak berbat bir uygulama. Dijksteel ve Torreira başta olmak üzere göstermediği sarılar var. Oyunun içinde kaldığı anlar oldu. Kocaelispor'un golünde çizgide ikinci bir oyuncu var, ofsayt yok. Zor maçtan, böylesine gergin iklimde belki ligin kaderini belirleyecek maçtan iyi çıktı.
LEVENT TÜZEMEN - BURUK YÜZÜNDEN
Galatasaray, hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaelispor gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetinden sonra Kocaeli'ye karşı intikam meşaleleri yakan Okan Buruk, yüzünden Galatasaray ağır bir bedel ödedi.
Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Kocaelili oyuncular, maç boyu hırslı oynadılar, Galatasaray'a pozisyon vermemek için canlarını dişlerine taktılar. Ayrıca Okan hocanın sanki maçı kazanmış gibi İlkay Gündoğan- Gabriel Sara ikilisi ile orta sahayı kurması, Galatasaray'ın pozisyon üretmesini engelledi. İsmail Jakobs'un mükemmel ortası ile Leroy Sane'nin attığı gol dışında akılda kalan Gabriel Sara'nın iki pozisyonu var. Çünkü Barış Alper Yılmaz, santrforda verimli olamadı, Okan hoca hızından gücünden ve çabukluğundan faydalanmak için Barış Alper Yılmaz'ı kanatta bile oynatmayı düşünmedi. İlkay'ın orta sahada oyundan düştüğünü görmesine rağmen Mario Lemina'yı oyuna çok geç aldı. Zaten Mario Lemina ilk 11'de başlamalıydı. Teknik direktör Okan Buruk öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor.
Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki karşılaşmada 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaelispor önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse mutlaka çözüm üretmeli.
ZEKİ UZUNDURUKAN - GALATASARAY GOLCÜSÜZ OYNAMAZ!
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un maç öncesindeki açıklamaları bir anlamda adeta yangına benzin bidonları ile gitmek gibiydi. Buna ne gerek var! Bu ne öfke! Sonuçta Kocaeli'de Galatasaray'ı çok iyi bir oyunla yenmişsiniz. Ama sevinirken de Galatasaray'ı üzen, rencide eden küfürlü tezahüratlar yapılmış. Çeşitli müziklerle de göndermelerde bulunulmuş. Okan Buruk da Göztepe maçından sonra 'Kocaeli'deki maçta bize yapılanları ben unutmadım. Taraftarlarımız da unutmasın' dedi. Okan hocanın bu sözlerini de eleştirmiştik. Bana göre gereksiz açıklamalardı. Ne gerek vardı geride kalmış bir maç sonrasını tekrar gündeme getirmeye! Recep Başkan ise dünkü açıklamasında Galatasaray'ı kast ederek 'Camiamıza dil uzattılar. Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz' şeklinde çok sert ifadeler kullandı. Arkadaş, bu bir maç. Bu bir güzel oyun. Yenmek de var, yenilmek de...
Savaşa mı gidiyorsunuz! Ayrıca Başkan Recep Durul'un bu sert açıklamaları, Kocaelisporlu oyuncuları da baskı altına alıp, strese sokmuş. İlk yarıda sahada Kocaelispor diye bir takım yoktu adeta. Sadece bir pozisyonu vardı Daniel Agyei ile yakaladıkları. Galatasaray ise ilk yarıda 3-4 net pozisyona girdi. Gabriel Sara'nın bir füzesi vardı ki, kaleci Serhat çok iyi çıkardı. Galatasaray aradığı golü Leroy Sane ile buldu ilk yarıda. Sol kanattan İsmail Jakobs'un ortasına iyi yükselen Sane, kafa ile topu ağlara gönderdi.
İkinci yarıda bambaşka bir Kocaelispor vardı sahada. Tıpkı ilk maçtaki görüntülerine büründüler. Körfez ekibi, beraberlik golü için daha fazla öne çıkmaya başladı. Böyle olunca pozisyonlar da buldu Selçuk İnan'ın öğrencileri. Galatasaray ise net pozisyonlara girdi yine ikinci yarının başlarında. Hele bir pozisyon var ki, Sane ceza sahası içindeki Sara'ya 'al da at' tadında bir pas çıkardı. Sara'nın önüne yuvarladı topu. Sara, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Serhat'a teslim etti adeta. Kocaelispor oyunun son bölümünde daha fazla adamla Galatasaray'ın üzerine geldi. Selçuk İnan'ın Bruno Petkovic hamlesi, Körfez ekibine beraberlik golünü getirdi.
Petkovic, üç Galatasaraylı savunma oyuncusunun arasından çok rahat bir vuruş yaparak skora denge getirdi. Golden sonra Okan hocadan iki hamle birden geldi. Torreira ve İlkay çıkarken, Lemina ve Yunus oyuna dahil oldu. Skor 1-1 olmuş. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Icardi neden 80'de girdi? Daha erken girmeliydi oyuna. Galatasaray evindeki bir maçta golcüsüz oynamaz! Bir de kenarda Icardi gibi dünya çapında bir santrforun varsa; golcüsüz sahaya çıkmak da nedir diye sorarlar adama! Ben bunları yazarken Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Daniel Agyei'nin sert şutunda top direkte patladı. Sonuç olarak Galatasaray evinde iki puan bıraktı. Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 2'ye indi.