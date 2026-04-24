24 Nisan 2026 BÜLENT TİMURLENK













İki deniz iki liman Ligin ikinci haftasıydı ve Sergen Yalçın'ın ilk sınavıydı, o akşam Alanya deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş 11'inden gidenler oldu, kulübeye çekilenler de. Dün sadece Orkun ile Ndidi sahadaydı o 11'den... 3 İstanbullu'dan ikisinin evine döndüğü kupayı kazanmak Beşiktaş için Avrupa bileti demek. Alanya karşısında coşkulu ama karşılarındaki beşli savunma hattını da kıracak pasları bulmakta zorlanarak başladılar. Çare kanatlardı, oyunu genişletip bekleri de yolladılar hücuma. Organize bir atakta golü atan Toure, Sergen Yalçın'ın şampiyonluk yaşadığı sezondaki "ikinci santrforu" Larin'i anımsattı. İlk yarının Beşiktaş adına bu isabetli şutuydu. İyi mücadele eden ama üretemeyen Alanya, ikinci devrede 5 dakikalık bir dilim haricinde oyunu alamadı. Ederson ve Günay'dan sonra dün de Ertuğrul'un hatası, Alanya'nın fişini çekerken Kartal'ın maestrosu Orkun kafa golüyle tabelayı belirledi. Beşiktaş, yarı finale yürürken 519 pasta yüzde 88 isabet sağladığını ve 14 ortayla şansını zorlayan Alanya'ya karşı 20 uzaklaştırma yapıp 13 pas arası ve 9 top çalmayla rakibinin gol iştahını kestiğini söylemek lazım. Maç boyu kanadını nefis kullanan Rıdvan, çok koşan Olaitan ve rakip defansı sürekli hırpalayan Oh, kaptan dümendeyken gemiyi limana yanaştırdılar. Kupa için önlerinde iki açık deniz, iki liman daha var.