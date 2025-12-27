Necip: Şaşkınlık içerisindeyim

Necip Uysal ile konuştum. "Şaşkınlık içerisindeyim.22 yıldır amasız, fakatsızelimden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmetettim, savaştım ve bugün hocanınbeni ve Mert'i kadrosunda düşünmediğinisöylediler. Ne diyeceğimizi bilemiyorumve anlamaya çalışıyorum. Ben 22 yılboyunca hep en çok çalışandım ve hocalarlada hiç kötü olmadım. Bir kusurumuz muoldu dediğimde de cevap alamadım. Mertde benzer duygular içinde. Olay sıcak, yanlışbir şey konuşmak Beşiktaş'ımıza zarar verecek.1-2 gün içerisinde olayı anlamayaçalışacağım'' diyor Beşiktaş'ın emektarfutbolcusu Necip Uysal. Herhangi bir hatanızvar mı diye sordum, ''Kesinlikle yok.Hoca kararı dediler. Henüz kendisinedahi soramadık'' dedi. Böyle bir ortamdasöylenecek fazla bir söz yok. Gördüğümüzkadarıyla iki futbolcunun herhangi bir hatası,kusuru yok. Sergen Yalçın'ın da acımasıyok. Ne 22 yılın hatırını görüyor ne de Türkiye'ninen tecrübeli ve Dünya Kupası'nagitme hazırlığı yapan Mert Günok'a ihtiyaçduyuyor. Eğer spesifik bir sebebi varsa açıklarlardı.Ama bu davranışlar Beşiktaş'a birşey kazandırır mı derseniz düşünmüyorum.22 yıldır bu takımda oynayan ve kaptanlıkyapan bir oyuncu bu şekildegönderilmez. Gidebilir, futbolu bırakabilirama iyi ve saygın bir vefayı hakediyor. Bu yakışan bir veda değil. KaptanNecip de kaptan Mert de daha şık bir vedayıhak ediyordu. Bu tavrınBeşiktaş'ın kültürüyle,değerleriyle örtüştüğünüdüşünmüyorum. Yakışmadığınainanıyorum.