Gerçek matador Vaclav Cerny

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birlikte derbiye 5-6'şar önemli eksikle çıktığı bir ortamda oyun kalitesinin çok yükseğe çıkmasını bekleyemezsiniz. Ancak heriki takım da özellikle ikinciyarı beklentilerin üzerinde,pes etmeyen bir oyun olarakçok iyi mücadele ortayakoydular. Ancak Beşiktaş derbinin genelinde istekliydi. Özellikle ikinci yarı tempoyu artırdı. Bu fark, Cerny'nin iki kritik golüyle Beşiktaş'a zaferi getirdi. Buna karşın ev sahibi takım ikinci yarı oyun zenginliği olarak zayıf kaldı. Beşiktaş'ın hücum hattındaki zenginliğine Fenerbahçe karşılık vermedi. Szymanski topusürekli harcadı, santrforKerem, kalabalık defans arasındakayboldu. Kulübeden de düzeltmek için bir hamle gelmedi. Hakemin her iki takım aleyhine kararları vardı. Penaltı golünden sonra Asensio için matador müziği çaldılar. Ama Kadıköy boğasını, Fenerbahçe'yi yineattığı gollerle deviren Cernymatador oldu.