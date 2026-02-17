Juventus ile akıl oyunu

Juventus için "Derby della Mole" diye anılan Torino derbisinin önemi başkadır ama hafta sonunda 3-2 kaybettikleri İnter maçı her anlamda bir derbi yenilgisi kadar yıkıcı oldu.

Juventus hem "mental" hem de uzun süre eksik oynadığı için "fiziksel" olarak yıpranmış bir şekilde gelecek İstanbul'a.

Yine de fizik kalitesi ve oyun disiplini yüksek, geleneksel bir İtalyan takımıyla oynayacağımızı unutmayalım.

En önemli iki yıldızlarından biri milli oyuncumuz Kenan, diğeri çok formdaki McKennie. Ama Jonathan David ve Cambiaso'yu da ihmal etmemek gerekir.

Bence Juventus 'un ne yapacağından çok Galatasaray'ın hangi seviyeye kadar çıkacağı önem taşıyor.

Bodo ve Ajax maçlarındaki istek, agresiflik ve coşku kadar, "doğru oyun"u yakalamak da önemli.

Sarı-Kırmızılılar ne olursa olsun ilk maçı kazanmak zorunda.

"Delle Alpi" atmosferi sunmasa da Allianz Arena'daki 40 bin İtalyan'ın önünde oynamak her şekilde zor olacak.

Dolayısıyla oraya avantajlı gitmek şart.

Galatasaray mutlaka karşılaşmanın belli bölümlerinde etkili ön alan baskısı yapacak ve rakibi hataya sürüklemeye çalışacaktır.

Ama bunda kontrollü olmak ve rakibin baskıdan çıkarak geçiş yapmasına imkân vermemek gerek.

Gücümüzü doksan dakikaya yaymayı da başarmalıyız.

Osimhen tamam ama Barış, Yunus, Sara ve Sallai'nin ekstra penformanslarına ihtiyacımız olacak.

Noa Lang'ı bu seviyede ilk kez test edeceğiz.

Son haftalarda biraz sallanan Sanchez'e çok iş düşecek.

FENERBAHÇE PERREIRA'YA KARŞI

Kaderde Nottingham Forest ile Vitor Pereira yönetiminde karşılaşmak varmış.

Günümüzün Nottingham'ı elbette 80'li yılların efsane takımı gibi değil ama bu takımın da Fenerbahçe'nin iki katı market değeri olduğunu unutmamak gerek.

Pereira bu sezonki dördüncü hocaları...

Yani bizim Anadolu kulüplerini aratmayan iniş, çıkışları var.

Başkanları Yunan olduğu için çok da sürpriz değil aslında!

Pereira Fenerbahçe'ye belki kupa kazandıramadı ama iyi oyuncular kazandırdı.

Wolverhampton'da kötü başlamış sonra bayağı toparlamıştı. N.

Forest'ı düşme hattından kurtarıp, orta sıralara taşımak adına şu sıkıntılı dönemdeki önceliği Avrupa yerine Lig olursa Fenerbahçe'nin tur şansı artar.

Ama benzer bir motivasyon çelişkisini Fenerbahçe'de yaşayacak.

Trabzonspor deplasmanındaki galibiyet Fenerbahçe camiasını yıllar sonra şampiyonluk havasına sokmuşken, Tedesco ve öğrencileri bu maçı hangi ölçüde "isteyecek" göreceğiz.

Hoca'nın kadro tercihini merak ediyor ve Fred ile Musaba'yı bu kez ilk on birde bekliyorum. Bir İngiliz takımıyla iki maçlı eleme oynamak istenecek son şeydir. Yine de Fenerbahçe'nin artık oturmuş bir "Avrupa oyunu" kimliği var. Şansları %50-50 olarak görüyorum.

BASKETBOLUN KUPASI'DA A SPOR'DA

A Spor ekranları tam 15 yıldır futbolda Ziraat Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Bu süreçte ülkenin dört bir yanından ve bütün lig kategorilerinden 1500 civarında maç yayınladık. Futbolseverler bu büyük yatırımla maç keyfini şifresiz ekranlarda takip etme şansı buldu. A Spor zaman zaman Basketbol Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı kupası ve All Star heyecanını da ekranlara taşıyarak spor yayıncılığını daha geniş yelpazeye yaydı. Bu sezon da benzer bir mutluluğu yaşayacak ve basketbolseverlere Ziraat Bankası Türkiye kupası 8'li finallerini izleme fırsatı sunacağız. Yedi maçlık şölen bu akşamki naklen yayınlarla başlayacak. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş final iddiası taşısa da kupanın ruhuna uygun olarak sürpriz ihtimalini de göz ardı etmeyelim. Güzel yayınlar, güzel maçlar olsun! Basketbolseverleri, Rahmetli İsmet Badem'in çok sevdiğim sözünü tekrar ederek A Spor ekranlarına çağırıyorum. "Yüzünüzden tebessüm, kalplerinizden basketbol sevgisi eksik olmasın!"