Biz de sana şaşırıyoruz

Domenico Tedesco bu köşede büyük bir çoğunlukla olumlu işleriyle anıldı ve övgü aldı. Elbette iyiyken iyi, kötüyken kötü diyeceğiz.

Hatırlayacaksınız Tedesco, Göztepe maçından sonra bir muhabirin Nesyri ile ilgili sorusuna, "size şaşırıyorum" diyerek cevap verdi. Açıkçası D.Zagreb maçından sonra ikinci defa saçmalayınca biz de ona şaşırdık.

Hatadan ders çıkaranlar akıllı insanlardır. Çünkü ders çıkarıp düzeltmek sizi güçlü kılar. Hataları tekrarlamayı akılla izah etmenin imkânı var mı? Zekâsı, disiplini ve çalışkanlığıyla öne çıkardığımız Tedesco'nun Göztepe maçındaki icraatları akılla izah edilemeyeceğine göre olsa olsa "tercih" olabilir.

İşte Fenerbahçe açısından en büyük tehlike bu! Oyuncuları orijinal pozisyonlarında oynatmamak ciddi bir risk. Osterwolde sol bek oynamak istemiyormuş. Yok ya! Arkadaş, iki sol bekiniz sakat. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Oyuncuya bunu anlatmak çok mu zor?

Tedesco genç Yiğit Efe'yi çok zorlanacağı sağ bekte oynatarak hata yaptı. Üçlü savunmayı denememek, Semedo'yu sol beke hapsetmek, hele Musaba'yı çıkartıp Kerem'i oyuna almak ciddi hatalardı. En-Nesyri kulübedeyse kalabalık savunmaya karşı oyuna girmemesi de akla ziyan bir durum. Özetle bu puan kaybı Tedesco'ya yazar. Bu iki etti!

DÜN YOK SADETTİN BEY

Tedesco gibi Sadettin Saran'da göreve geldikten sonra sergilediği tavır ve yaptığı işlerle övgüyü hak etti.

Başkan'ın doğru icraatlarını burada sık sık gündeme getirdik. Hatta Musaba ve Guendouzi transferlerini tereyağından kıl çeker gibi hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayarak Süper Kupa'ya yetiştirmesini de haklı olarak övdük. Ancak sıkıntıları da göz ardı edemeyiz.

Devin Özek konusu hala sancılı. Beceri, 30 milyona oyuncu almak değil, eldeki oyuncuları iyi fiyata satabilmektir. Özek'ten henüz böyle bir katkı göremedik.

Akıl koyulmuş bir transferi de yok. Başkanın ona gösterdiği tolerans sorgulanacak boyuta geliyor. Sadettin Bey'in futbolcularla sıcak diyaloğu, onlara güven vermesi ve sevgilerini kazanması da övdüğümüz bir tutumdu.

Yine de bu makamda yeri geldiğinde tatlı-sert olmak gerekiyor. Osterwolde nasıl olur da bu kadar sıkıntı varken sol bek oynamak istemez? Buna göz yumulur mu? Başkanın Hoca'ya iç sahada puan kaybetme lüksü olmadığını da iyice anlatması lazım. Fenerbahçe'nin konumunu ve şampiyonluk yarışındaki gerçekleri yeterince kavrayamamış gibi bir hali var. Transfere gelince… Önce problemli bölgeler için harekete geçilse çok daha iyi olurdu. Ertan Bey tribüne oynayacak diye Kante transferi de sarpa sardı. Santrafor konusu şampiyonluğa doğrudan etki edecek. Sadettin Bey çok ince bir çizginin üzerinde ilerliyor. İyi başladı.

Sonunu iyi getirmeli.

Aksi halde dün'ü kimse hatırlamaz! Fenerbahçe'nin ödeyeceği bedel ise herkesten büyük olur.

BİR MANCHESTER AKŞAMI

Manchester'da serin ama yağmursuz bir çarşamba akşamı bekleniyor. Bu mevsimde orada yağmursuz gün bulmak zordur!

Guardiola'nın çağrısı karşılık bulursa Etihad Stadyumu'nda 40 Bin' den az taraftar olmaz. City'de eksik çok.

Premier Lig'de düşe kalka ilerleseler de Arsenal'ın dört puan gerisinde ikinci sırada olduklarını unutmayalım. Ne durumda olursa olsun az buz bir takımdan bahsetmiyoruz.

Ancak Bodo maçında düştükleri durumu gördük.

Yenilmeyecek takım yoktur!

Liverpool'a karşı sergilenen mücadelenin tekrarı şart.

Sakin kalmak, kontrollü oynamak ve etkili geçişler yapmak şart. Okan Hoca dersini çalışmıştır. Kimse kolay olacağını iddia etmiyor ama oradan puan çıkartmak harika olur. Play-Off'taki rakibe de daha güzel göz dağı verilemez!

BÜKREŞ-KOCAELİ DENGESİ

Fenerbahçe evinde Göztepe'ye iki puan kaybederek Süper kupa rehavetinin bedelini ödedi. Zaten Göztepe maçının gelişi Alanya deplasmanından belliydi. Ancak artık "pardon" deme lüksü kalmadı.

Kocaeli deplasmanından kayıpsız dönmek şart oldu. Peki, Steaua Bükreş maçı ne olacak? Sınırlı rotasyonla Bükreş'te kazanmak mümkün. Olmadı kaybetmeden dönersiniz.

Zaten üç ihtimalde de Play-off'taki rakipler arasında büyük bir fark olmayacak.

Dolayısıyla çok yük binen Asensio'yu dinlendirebilirsiniz.

Skriniar zaten cezalı.

Guendouzi ve Musaba statü gereği yok. Kocaeli maçı için dört dinlenmiş oyuncu cepte.

Ezcümle Bükreş'i geçerken, Kocaeli'yi ihmal etmemek gerek. Fenerbahçe kader haftalarında akıllı olmak zorunda. Sonrasında önü çok daha açık olacak.