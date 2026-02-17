CANLI SKOR ANA SAYFA
17 Şubat 2026, Salı

BÜLENT TİMURLENK

Locatelli’yi kilitle, bekleri baskıla, enerjilerini düşür

Spalletti'nin, RAMS Park'ta geçiş hücumları ile gol arayacağı, garantili bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Juventus'un ön tarafında başta Kenan Yıldız diğer kanatta Conceiçao ve forvetin arkasında çok hareketli enerji küpü McKennie var. Oyunun beyni Locatelli. Kanatlara topu açan adam o. Ona baskı gerek. İnter maçını uzun süre 10 kişi oynadılar ve yıpranmış vaziyetteler. G.Saray'da orta sahada Torreira ve Sara ile birlikte oynayacak 3. oyuncunun kim olacağı, ne performans göstereceği bence maçın en önemli kilidi. Lang bu kadar yüksekten uçarken, Okan Buruk sakatlıktan dönen Sane'yi kulübede de başlatabilir. Juventus'un iki kanat bekinin de savunmaları zayıf. Barış-Lang (Sane) adam eksilttikleri sürece İtalyanların defans dengesi şaşar. Tecrübeli stoper Bremer, Osimhen'i bire birde alacaktır. Ama gerek Osimhen gerekse İcardi'nin, Juventus'a geçmişte çok başarılı performansları var. Bu Juventus kadrosu, 13 yıl önce karlı zeminde evine eli boş dönen Juve kadrosunun iki gömlek altında. Kalite problemini çok koşarak ve mücadele ederek kapatmaya çalışıyorlar. Eliminasyon turlarında ilk maç evindeyse kalende gol de görsen mutlaka ama mutlaka kazanacaksın. Deplasman golünün avantajı yok artık. G.Saray turu geçmek için bu maçı mutlaka kazanmalı. Bu 90 dakikada sahaya çıkacak ilk 11 kadar yüksek tempolu oyunda kenardan gelenler de önemli. Tribünler ne yapacağını biliyor. Taraftar, takımla beraber Juventus'u boğacak…

