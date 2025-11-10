10 Kasım 2025, Pazartesi BÜLENT TİMURLENK











Rakibini hiç analiz etmemiş İlkay transferiyle rafa kalkan 'Osimhen-İcardi birlikte oynar' fikrini Okan Buruk bu deplasmanda niye pratiğe döktü. İlkay sakat, Yunus ameliyat oldu, Sara'nın da form grafiğinden memnun değil. İcardi derine gelir, kanatlardan bol orta yaparız iki santrforla rakibi boğarız. Rakibini analiz etmiş etmiş mi? Hiç sanmıyorum, var böyle bir tembelliği. Büyük zaferler sonrasında gevşeyen takımı değil teknik direktörün taa kendisi. Selçuk İnan'ın takımı son haftalarda galibiyetlerle ayağa kalkmış, 4 orta sahaya karşı Ajax yorgunu Lemina-Lucas ile savaş bekliyorsun. Rakibin senin kanat oyunlarını çizgiye mahkum etmiş, beklerin bindirmiyorsa kim atacak topu Osimhen ve İcardi'ye… Amsterdam'da moral buldu dedik, Barış Alper, Ahmet Oğuz'un sertliğine cevap veremedi. Sane çizgide sıkıştı ve oyun Abdülkerim'in 50 metrelik arka direğe Caner Erkin ortalarına kaldı. Maalesef Caner'in ayağı sende yok Abdülkerim. Yemezse akıllanmaz fotoğrafıyla biten ilk yarının ardından 46'da İcardi çıkar, Sara girer'i bir aklına getirmeyen de Okan Buruk'tu. Kaos bir oyunun içinde doğru pası bulamadılar, Kocaeli karşılamalarda zorlanmıyor, pas aralarıyla pozisyon öldürüyordu. Öyle de bitti maç. Son 3 sezonun şampiyonu, namağlup G.Saray'ı her hoca devirmek ister. Selçuk İnan başardı. Gerçek bir futbol şehri Kocaeli'nin hiç susmayan taraftarına tebrikler.