Fenerbahçe Medicana'dan Alessia Orro'nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Sporcumuz Alessia Orro'nun, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sonrası yapılan muayene ve görüntülemelerinde; sağ hamstring (uyluk arka adale) grubunda ödem ve zorlanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanmış olup, bugün oynanacak müsabakada yer alamayacaktır." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Medicana'dan Alessia Orro için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Medicana'nın yıldız ismi İtalyan pasör Alessia Orro, sakatlık yaşadı. Oyuncunun durumu hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Voleybol Haberleri
Yayın Tarihi: 23.11.2025 - 14:27