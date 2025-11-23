Fenerbahçe Medicana'dan Alessia Orro'nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Sporcumuz Alessia Orro'nun, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sonrası yapılan muayene ve görüntülemelerinde; sağ hamstring (uyluk arka adale) grubunda ödem ve zorlanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanmış olup, bugün oynanacak müsabakada yer alamayacaktır." ifadeleri yer aldı.