Süper Lig devlerinden Trabzonspor, River Plate forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ian Subiabre için resmi teklifini iletti. Arjantin ekibinden bu teklife yanıt geldi. İşte detaylar...

Potansiyelli gençlere yatırım yaparak Trendyol Süper Lig'de yarışmacı bir takım kuran Trabzonspor, gelecek sezon da aynı çizgide devam etmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda transfer listesini oluşturan bordo-mavililer, River Plate forması giyen Ian Subiabre ile yakından ilgileniyor.

Takvim'de yer alan habere göre 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 10 milyon euro'luk teklif yapan Fırtına'nın bu önerisi, Arjantin kulübü tarafından reddedildi. Trabzonspor'un bir teklif yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Subiabre , Güney Amerika'nın en potansiyelli gençlerinden biri olarak görülüyor.

PERFORMANSI

River Plate formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan Subiabre , 2 asistlik performans sergiledi. Aralık 2026'da sözleşmesi bitecek olan Subiabre'nin piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.