Galatasaray'da Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi itirafı!
Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-0 galip geldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte yıldız santrforun Nijerya basınına verdiği o röportaj...
Yetenekli santrfor, vatandaşı Onah Kosi'nin YouTube kanalına verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulübü ve taraftarları "ailesi" olarak gördüğünü ve kendisini yuvasında hissettiğini ifade etti.
"BURADA BİR YUVA BULDUM"
"Bugüne kadar kariyerimden çok keyif aldım. Bence burada bir yuva buldum. Rahat hissettiğim, yani bulunduğum yer, ailem ve birkaç yakın arkadaşım. Galatasaray... Açıklayacak bir kelime arıyorum. Bu aile, bu aşk, bu birlik, bu saygı... Tanrı'ya gerçekten minnettarım ki Galatasaray ile yollarımız kesişti."
"GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR G.SARAY'DA"
"Galatasaray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Napoli'de biliyorsun, taraftarlar her zama harikadır. Benzer şekilde, Galatasaray taraftarlarına da benziyor. Buraya geldiğimde futbol başka bir seviyede, kulüplerini tüm kalpleriyle destekliyorlar. Türkiye için futbol gelenek. Kendi kulüplerini canla başka desteklerler. Deplasman maçlarında, ailemle dışarıdayken bana sevgilerini gösteriyorlar. Benim için şimdiye kadarki kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray'da."
"EN UNUTULMAZI DERBİYDİ"
"Kariyerimde oynadığım çok fazla unutulmaz maç var. Geçen pazar Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı. "