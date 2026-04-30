Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen mevkiler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesinde skorer ve üretken bir isim arayışında olan Karadeniz devi, rotasını sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Bordo-mavililer, San Diego kulübünün Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Anders Dreyer'i kadrosuna katmak için ilk teması kurdu. Bordo-mavili kurmayların, 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ve kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.



49 MAÇTA 48 GOLE ETKİ EDEREK ŞOV YAPTI



Bu ön görüşmede iki taraf da niyetini belli etmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre, Karadeniz devinin kurmayları, 1.74 boyundaki futbolcu ve kulübünden gelecek geri dönüşü bekliyor. Çıkacak sonuca göre resmi bir girişim yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Transferin Trabzonspor açısından en zorlayıcı yanını ise oyuncunun sözleşme durumu oluşturuyor. Dreyer, 2025'in Ocak ayında Anderlecht'ten 5.5 milyon euro'ya Diego'ya gitti ve 4+1 yıllık imza attı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Dreyer 2025 ve 2026'da çıktığı 49 maçta 28 kez fileleri sarstı, 20 de asist yaptı. Bu etkileyici performansı onu takımın vazgeçilmezi yaptı.