Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un mayasında pes etmenin bulunmadığını, camianın en zorlu dönemlerde dahi ayağa kalkmayı başardığını ve küllerinden doğmayı bildiğini belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan yazısında, Trabzonspor'un varoluşunun bir ihtiyaçtan öte güçlü bir başkaldırının eseri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul merkezli düzene karşı Anadolu'nun sesi, emeğin ve sarsılmaz inancın sahadaki temsili olarak sahneye çıktı. Bu kulüp kupalardan evvel sapasağlam bir karakter inşa etti ve başarıdan evvel tavizsiz bir duruş sergiledi. Trabzonspor'un ruhu teslimiyeti elinin tersiyle iten, mücadeleyi kutsal sayan ve zorluğu kabullenmek yerine ona meydan okuyan bir anlayışla yoğrulmuştur. Bordo-mavili forma alelade bir kumaş parçasının çok ötesinde anlamlar barındırır. O forma alın terinin, inancın, inadın ve haysiyetin simgesidir. Sahaya adım atan her oyuncu aslında koca bir şehrin geçmişini ve koca bir camianın direncini omuzlarında taşımaktadır."

Trabzonspor'un, başkalarının kurguladığı hikayelerde yardımcı rolü üstlenmeyi asla kabul etmediğini, kendi kaderini kendi kalemiyle nakşettiğini vurgulayan Doğan, "Bu kulüp mevcut sistemin içinde sıradan bir parça olmak amacıyla varlık göstermenin aksine, sistemi zorlamak ve ona yön vermek üzere sahneye çıkmıştır. Kuruluş felsefemizin özü budur. Boyun eğmek yerine cenk etmek, kabullenmek yerine değiştirmek. Bordo-mavi çizginin temeli işte bu sarsılmaz karakterdir." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili taraftarlara seslenen Doğan, şunları kaydetti:

"Merhum başkanımız Özkan Sümer'in ifadesi kimliğimizi en berrak haliyle özetlemektedir, 'Trabzonspor büyüklerle sevişerek değil, savaşarak büyük olmuştur.' Dolayısıyla Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz. Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Biz bize yeteriz. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Zaman akıp gider, kadrolar yenilenir, şartlar başkalaşır fakat bu kulübün duruşu hep baki kalır. Trabzonspor'a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir."

"Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz." ifadesini kullanan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzonspor'a istikamet tayin etmek hiç kimsenin haddi olamaz. Bu kulüp gerektiğinde yön belirleyen, gerektiğinde yeni yollar açan bir iradenin temsilcisidir. Geçmişte böyleydi gelecekte de böyle kalacaktır. Yolumuz çetin, engeller devasa görünebilir. Lakin Trabzonspor'un mayasında pes etmek bulunmaz. Bu camia en zorlu dönemlerde dahi ayağa kalkmayı başarmış ve küllerinden doğmayı bilmiştir. Taraftarıyla, şehriyle, sarsılmaz inancıyla her defasında 'yeniden' diyerek yoluna devam etmiştir. Bugün ve yarın değişmeyecek olan asıl gerçek şudur, Trabzonspor kimseye minnet etmez. Gücünü dışarıdan devşirmek yerine bizzat kendi özünden alır. Bu yüzden kenetlendiğimizde aşamayacağımız hiçbir barikat, geçemeyeceğimiz hiçbir engel bulunmaz. Zira Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir."