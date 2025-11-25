Spor yazarlarından flaş RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı yorumları
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanında son saniye golüyle 4-3 galip gelerek zirveyi takibini sürdürdü. Spor yazarları gol düellosu şeklinde geçen maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. (TS spor haberi)
Geldiği günden beri eleştirilen Muçi, sezonun en güzel gollerinden birini attı. Uzun yıllar unutulmayacak bir maç izledik! Muçi'nin 100. dakikadaki son saniye golüne şapka çırakılır. Ceket iliklenir! Resmen bir Messi golü attı Muçi… Trabzonspor, neredeyse 90 dakika 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında çok zorlanmasına rağmen kazanmasını da bildi. İlk yarıda takım bütünlüğünden yoksun bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililerin hücum hattındaki oyuncular birbirinden çok uzak oynamanın dışında 'ben atayım, kahraman olayım' düşüncesiyle oynadılar. Bu yüzden Onuachu topla buluşamadı. Fatih Tekke'nin Baniya yerine Okay'ı stoperde oynatmasına çok şaşırdım. Okay'ın yaptırdığı penaltıdaki topa çıkışı her şeyi anlatıyor zaten! Orada orijinal bir stoper olsa topa kolunu kaldırarak zaten çıkmaz.
Trabzonspor geriye düştükten sonra Augusto ile beraberlik golünü attı. Bu golde ilk yarının en iyisi Mustafa Eskihellaç'ın derinlemesine pası muazzamdı. Trabzonspor beraberlik golünü attıktan sonra vitesi artırıp, ikinciyi bulmak yerine çok yavaş bir oyun oynamaya başladı. 10 kişi oynayan Başakşehir, Shomurodov ile yine öne geçti. Bu golde de Batagov'un hatası vardı. Batagov, Özbek oyuncuya çok rahat bir kafa vuruşu yaptırdı. İlk yarının son bölümünde sanki sahada 10 kişi oynayan takım Trabzonspor'du! Bordo-mavililer, bir kişi fazla oynamanın avantajını fırsata çeviremediler.
İkinci yarıya daha derli toplu, daha hızlı başlayan bir Trabzonspor vardı sahada. Önce Onuachu'nun penaltısı, sonrasında Muçi'nin golleri ile bir anda öne geçti Trabzonspor. Ama öne geçtikten sonra oyun disiplininden kopan bir Trabzonspor izlemeye başladık. Başakşehir, bir anda skoru 3-3'e getirdi. Tam maç bu skorla bitecek diye düşünülürken, Muçi yine sahneye çıktı. Muçi olağanüstü bir golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı.
REHA KAPSAL - GELECEK HEDEFİ
Trabzonspor milli aradan sonra sezona istediği gibi başlayamayan Başakşehir deplasmanında üst sıralardan kopmamak için 3 puanı hedefliyordu. Oyunun başında doğru VAR uyarısı ile Başakşehir 10 kişi kaldı. Kolay geçmesi düşünülen maçta bordo mavililerin iki defa geriye düşmesi açıklanır gibi değil. Augusto ve Zubkov bazı pozisyonlarda bencillik yapıp Onuachu'yu topla buluşturamadı. Biraz da laubali şekilde davrandılar. Futbol bunu asla kabul etmez. Nitekim bu ikili 2 net gol pozisyonunu harcadı. Augusto pası Onuachu'ya atsa Trabzonspor devreye 2-1 önde girecekti. Ancak soyunma odasına 2-1 geride girdiler.
Olaigbe oyuna girdi girmesine ama sezon başından beri performansı kötü olduğu gibi büyük takım için yetersiz bence. Oyun içinde bu kadar topla oynuyorsan kaptırdığın yerde karşı pres yapmalısın. Top ayağında iken organize olmuş takıma karşı set hücumunda yeri geldiğinde alan daraltıp yeri geldiğinde genişletmen gerekir. Rakip bir de 5-3-1 dizişiyle oynuyorsa onların savunmada mesafe ayarlarını açman ve o aralara oyuncularının girmesi lazım.
MUSTAFA ÇULCU - MAÇI VAR YÖNETTİ Halil Umut Meler kararlarında yardımcıların, 4. hakemin ve VAR'ın esiri olmuş destek bekliyor. Kimlik ve güven kaybı yaşıyor. Bu Meler kabul ve saygı görmez. Maçın başında Vişça'ya atılan topta Ebosele kayarak geldi, topla oynamadan önce sağ dizi ile Vişça'ya faul yaptı. Meler önce sarı gösterdi. Doğru VAR müdahalesi geldi. Sarı iptal, ciddi faullü oyundan ihraç doğru. Ancak kırmızı kartı gösterirken Harit hakemi alkışladı, sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. 16'da Harit'e kontrolsüz giren Oulai'ye çıkan sınırları zorlayan sarı yeterli. 19'da gecikmeli VAR müdahalesi ile Başakşehir lehine doğru bir penaltı kararı geldi.
Okay yüksek hava topunda kolu öne uzamış avuç açık, parmak uçları ile set olmuş topa teması var. Bu kalabalıkta hakemin bunu yakalaması çok zordu.
VAR hakemini dikkatinden dolayı kutlarım. 32'de Kemen penaltı beklentisi içinde hakemi aldatmaya yönelik bir jumping yaptı, net sarıydı ama Meler vermedi. Aynı Kemen 1 dakika sonra kontrolsüz hareketten sarı gördü! 47'de Trabzonspor'un golünde ilk çıkışta Oulai ofsayt iptal doğru. 74'te yine doğru bir VAR müdahalesi ile Trabzonspor lehine doğru bir penaltı kararı geldi. Pozisyon Meler'in gözü önünde ama veremedi! Trabzonspor'un 3. golünde Onuachu coğrafik olarak ofsayt ancak oyuna ve rakibe müdahalesi yok kaleci topu görüyor gol temiz. Uzatmalarda Başakşehir'in beraberlik golünde Onuachu ofsaytı bozan oyuncu gol nizami. Maçı akşam VAR hakemi Cihan Aydın yönetti. Bunu üzülerek yazıyorum ama Halil Umut Meler'in ahı gitmiş vahı kalmış.