Okay yüksek hava topunda kolu öne uzamış avuç açık, parmak uçları ile set olmuş topa teması var.

Bu kalabalıkta hakemin bunu yakalaması çok zordu. VAR hakemini dikkatinden dolayı kutlarım.

32'de Kemen penaltı beklentisi içinde hakemi aldatmaya yönelik bir jumping yaptı, net sarıydı ama Meler vermedi.

Aynı Kemen 1 dakika sonra kontrolsüz hareketten sarı gördü!

47'de Trabzonspor'un golünde ilk çıkışta Oulai ofsayt iptal doğru.

74'te yine doğru bir VAR müdahalesi ile Trabzonspor lehine doğru bir penaltı kararı geldi.

Pozisyon Meler'in gözü önünde ama veremedi!

Trabzonspor'un 3. golünde Onuachu coğrafik olarak ofsayt ancak oyuna ve rakibe müdahalesi yok kaleci topu görüyor gol temiz.

Uzatmalarda Başakşehir'in beraberlik golünde Onuachu ofsaytı bozan oyuncu gol nizami.

Maçı akşam VAR hakemi Cihan Aydın yönetti. Bunu üzülerek yazıyorum ama Halil Umut Meler'in ahı gitmiş vahı kalmış.