Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 4-3 kazandıkları maç sonrası açıklamalar yaptı.

Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcıları "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde.

VISCA AÇIKLAMASI

Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu. Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz. Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visa'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık. İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor." ifadelerini kullandı.