Milli aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanan genç futbolcu, antrenman performansıyla Fatih Tekke'nin yüzünü güldürdü. İstanbul'da gerçekleştirilen son kontrollerde olumlu rapor alan 23 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte idmanlara katılmaya başladı. Bouchouari'nin kısa sürede tam ritmini yakalaması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre genç orta saha oyuncusunun, milli aradan sonra 18 Ekim'de deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.
Trabzonspor Bouchouari için gün sayıyor! İşte sahalara döneceği maç
Yaz transfer döneminde Fatih Tekke’nin raporuyla kadroya katılan Faslı orta saha Benjamin Bouchouari sakatlığını atlattı. Bir süredir takımla antrenmanlara da başlayan orta saha, sahalara geri dönmek için gün sayıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.10.2025 - 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 - 09:32