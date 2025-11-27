Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı! Real Madrid ve Barcelona'nın ardından

Bir yandan pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklanan diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e Real Madrid ve Barcelona'nın ardından bir dev kulüp daha talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)