Bir yandan pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklanan diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e Real Madrid ve Barcelona'nın ardından bir dev kulüp daha talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 8 hedefinden uzaklaştı.
Okan Buruk ve öğrencileri tüm konsantrasyonunu pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliği sebebiyle zor bir durumda kalan sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan isimler için seferberlik ilan edildi.
Bu esnada devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Soccernet.ng'nin haberine göre, bir dönem Galatasaray'da da görev yapan PSG yöneticisi Luis Campos'un bir santrafor ile oynama konusunda Luis Enrique'yi kararından vazgeçirdiği aktarıldı. Uzun süredir klasik santrforla oynamayan Enrique'nin Campos'a Osimhen ile görüşmelerin yoğunlaştırılması konusunda onay verdiği de belirtildi.
Luis Campos daha önce Lille de Osimhenle çalışmış ve Fransız ekibine Nijeryalı golcüyü transfer eden isim olarak ön plana çıkmıştı.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın en azından sezon sonuna kadar Osimhen'i bırakmayacağı vurgulanırken, 100 milyon euronun üzerinde bir bedel kazanabileceği belirtildi.
Daha önce de sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırması beklenen Barcelona'nın ve Vinicius Jr.'ın Xabi Alonso ile yaşadığı gerilim sonucunda sözleşme yenilemeye yanaşmaması Real Madrid'in Osimhen'e talip olduğu aktarılmıştı.
Hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Xabi Alonso'nun Mbappe'yi yeniden orijinal mevkisi olan sol kanata kaydırarak, ileri uca da saf bir santrfor olarak Osimhen'i düşündüğü belirtiliyor.
Bu sezon Galatasaray forması ile 12 maça çıkan Victor Osimhen 6'sı Şampiyonlar Ligi ve 3'ü Trendyol Süper Lig olmak üzere 9 gol kaydetti.