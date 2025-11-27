UEFA Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde Zrinjski Mostar, Hacken’i ağırlayacak. NK Zrinjski’de oynanacak maçta ev sahibi, seyirci desteğiyle 3 puanla yer aldığı 26. basamaktan üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Hacken ise 2 puanla 28. sırada bulunuyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan konuk takım, ilk 3 puanını hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Zrinjski Mostar–Hacken maçına dair detaylar…

Zrinjski Mostar, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Hacken ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta maçında Lincoln Red'i evinde 5-0 mağlup eden Igor Stimac'ın öğrencileri, 2. haftada ise Mainz'e 1+0 yenildi. Geçen hafta ise Dynamo Kiev karşısında ezici bir mağlubiyet yaşayan ev sahibi, taraftarının gücüyle galibiyet alıp toparlanmayı hedefliyor. Hacken ise ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle hanesine 2 puan yazdırdı ve 28. sıraya oturdu. İşte Zrinjski Mostar - Hacken maçı detayları...

Zrinjski Mostar-Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Zrinjski Mostar-Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zrinjski Mostar-Hacken maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Avusturya'lı hakem Christian Ciochirca'nın düdük çalacağı mücadele, Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak. Ciochirca'nın yardımcılıklarını ise Maximilian Weiss ve Michael Obritzberger üstlenecek.

Zrinjski Mostar-Hacken MAÇI HANGİ KANALDA?

Zrinjski Mostar-Hacken maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.