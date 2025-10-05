Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ünye Kadın SK'yi 2-0 yendi.
Ünye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada Trabzonspor'un gollerini 22 ve 40. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu attı.
TARAFTARA TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Trabzonspor Kadın Futbol takımı resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü ile oynadığımız karşılaşmada takımımızı yalnız bırakmayan Büyük Trabzonspor Ailesine sonsuz teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
