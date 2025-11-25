Fenerbahçe, Ferencváros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.