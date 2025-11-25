Süper Loto’da 116 milyon TL’lik dev ikramiye: Kazanan numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi’nin gerçekleştireceği Süper Loto çekilişi için büyük heyecan yaşanıyor. 116 milyon 314 bin 43 TL’lik dev ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte, 60 sayı arasından gelecek 6 doğru tahmin talihliye servet kazandıracak. 25 Kasım Salı günü yapılacak çekilişin sonuçlarını bekleyenler için 'Süper Loto kazanan numaralar' haberimizde…

25.11.2025 13:58

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 60 numara içinden seçilen 6 tanesinin doğru bilen kişinin 116 milyon lirayı aşkın büyük ödüle kavuşacağı çekiliş, 25 Kasım Salı günü yapılacak. Çekilişin ardından talihli kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken Milli Piyango İdaresi, 2 ve üzeri sayıyı doğru tahmin edenlere de farklı miktarlarda ikramiye ödemesi yapıyor. İşte Süper Loto 25 Kasım Salı sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 KASIM 2025

Süper Loto çekilişi, 25 Kasım Salı günü saat 21.30'da yapılacak. Çekilişin ardından sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Süper Loto kazanan numaralar 25 Kasım 2025

Süper Loto şanslı numaralar 23 Kasım Pazartesi

12-19-41-51-54-59

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

