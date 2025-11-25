CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın rakibi RK Celje oldu Beşiktaş'ın rakibi RK Celje oldu 15:08
Galatasaray U19-USG U19 ile yenişemedi Galatasaray U19-USG U19 ile yenişemedi 14:58
Stefan Savic’ten Edin Visca’ya ziyaret! Stefan Savic’ten Edin Visca’ya ziyaret! 14:23
G.Saray'a USG maçı öncesi şok! G.Saray'a USG maçı öncesi şok! 13:51
F.Bahçe Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü 13:51
F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:27
Daha Eski
G.Saray'dan genç yıldıza kanca! Transferde dev rakip G.Saray'dan genç yıldıza kanca! Transferde dev rakip 11:16
Galatasaray'da Osimhen sürprizi! Galatasaray'da Osimhen sürprizi! 11:08
G.Saray 4. formasını tanıttı! G.Saray 4. formasını tanıttı! 10:55
UEFA'dan Rodrigo Tello paylaşımı! UEFA'dan Rodrigo Tello paylaşımı! 10:14
Galatasaray-Union SG maçı detayları! Galatasaray-Union SG maçı detayları! 09:47
G.Saray'da son dakika Lookman gelişmesi! G.Saray'da son dakika Lookman gelişmesi! 09:25
Stefan Savic’ten Edin Visca’ya ziyaret!
"Ahı gitmiş vahı kalmış!"
Süper Loto kazanan numaralar belli oldu mu?
Star TV Bahar 61. bölüm fragmanı izle