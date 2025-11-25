Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi büyük sıkıntı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, zorlu mücadele öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe bir hafta içinde kritik iki mücadeleye çıkacak.
Kanarya, öncesi UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Ardından sarı lacivertliler, 4 gün sonra ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak.
Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle Avrupa Ligi'nde takımını yalnız bırakacak. Eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Tedesco'yu düşündürüyor.
SAVUNMA ALARM VERDİ
Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik direktör Domenico Tedesco'yu stoper tercihi konusunda zor durumda bırakıyor. Alternatif olarak savunmanın merkezinde görev yapabilen Edson Alvarez düşünülebilirdi; ancak İsmail ve Fred'in cezalısı olması bu seçeneği kullanılamaz hâle getiriyor.
SEÇENEKLERDEN BİR DİĞERİ EFE DEMİR
Takvim'de yer alan habere göre; Tedesco'nun önünde iki seçenek bulunuyor. Daha önce çoğunlukla üçlü savunmada görev alan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğer ihtimal ise altyapıdan yetişen ve geçen sezon Karagümrük'te kiralık olarak iyi bir performans sergileyen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i ilk 11'e almak. Bu sezon sadece 2 dakika süre alan Yiğit'in oynama ihtimali düşük düşük görünürken. Skriniar-Mert Müldür ikilisiyle sahaya çıkma ihtimali daha yüksek gözüküyor.