Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'nin teklifine yanıt! Alman gazeteci duyurdu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ocak transfer dönemi için Barcelona'nın 37 yaşındaki Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'ye teklif yapmıştı. Alman basını Polonyalı yıldızın sarı-lacivertlilere verdiği yanıtı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi puan farkını 1'e indirdi. Tedesco yönetiminde şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında bir golcü transferi yapmak için harekete geçti.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'yi almıştı. Sarı-lacivertli ekip 37 yaşındaki golcü futbolcuya teklifini yapmıştı.
Florian Plettenberg'in haberine göre, Robert Lewandowski Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
İŞTE O HABER
Haberde ayrıca, sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden Lewandowski'nin yaza kadar Barcelona'da kalmak istediği aktarıldı.
Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunan Polonyalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.