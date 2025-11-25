Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! En-Nesyri...
Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, transfer planlamaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda birçok kulübün talip olduğu Youssef En-Nesyri hakkında transfer kararı verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezona beklentilerin altında başlayan ancak Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle yeniden dikkatleri üzerine çeken Faslı forvet, hakkındaki eleştirileri bir nebze dindirdi.
Bununla birlikte Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar verildi.
TAKIMDA KALACAK
Akşam'ın haberine göre, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Körfez kulüplerinin, Faslı santrfora ilgisi devam ederken sarı-lacivertliler, ayrılık için sezon sonunu bekleyecek.
Bir süredir kış transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair haberlerle gündeme gelen En-Nesyri'nin, bu gelişmeyle birlikte sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması bekleniyor.
SEZON KARNESİ
En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi karşılaşmada süre aldı. 28 yaşındaki golcü bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.