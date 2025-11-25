Fenerbahçe'de transfer kararı verildi! En-Nesyri...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, transfer planlamaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda birçok kulübün talip olduğu Youssef En-Nesyri hakkında transfer kararı verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)