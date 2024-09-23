Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor.
Şenol Güneş'in öğrencileri rakibini mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Bruno, Saborit, Kozlowski, Badou, Furkan, Sorescu, Chris, David
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.