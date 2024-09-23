Gaziantep FK - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş'in öğrencilerini rakibini mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2024- 20:10 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024- 20:10