Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında İstanbulspor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip 29. dakikada Mario Krstovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Gole yanıt vermekte gecikmeyen Trabzonspor ise 41. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ardından 57. dakikada Arseniy Batagov'un golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan bordo-mavili ekip, 60. dakikada yine Muçi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 70. dakikada ise Kazeem Olaigbe attığı golle skoru 4-1'e getirdi.
İstanbul'da Muçi'nin şovu! Golleriyle Trabzonspor'u öne geçirdi
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İstanbul evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de attığı birer golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. 2. yarıda ise 3 gol birden bulan Fırtına farkı 3'e çıkardı.
Yayın Tarihi: 14.01.2026 - 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 - 19:40