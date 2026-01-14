İstanbul'da Muçi'nin şovu! Golleriyle Trabzonspor'u öne geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İstanbul evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de attığı birer golle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. 2. yarıda ise 3 gol birden bulan Fırtına farkı 3'e çıkardı.