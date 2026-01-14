Victor Osimhen için İngiliz basınından "Yeni kral" benzetmesi!

BBC Sport, Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen için bir inceleme yazısı kaleme aldı. "Osimhen nasıl Nijerya futbolunun kralı oldu?" başlıklı yazıda golcü isim için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen adından söz ettirmeye devam ediyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile yarı finale yükselen ve turnuvada attığı 4 golle takımının skor yükünü omuzlanan Osimhen için BBC Sport bir analiz kaleme aldı.



Bu inceleme yazısında yıldız golcü için büyük övgüler kullanılırken "Şüphesiz en büyük yıldız olarak görülüyor ve insanlar ona hayranlık duyuyor" denildi.

İşte Osimhen hakkındaki analizin tamamı...

Nijerya'da Victor Osimhen varsa, umut da vardır.

27 yaşındaki golcü ve Nijerya'daki takım arkadaşları, Çarşamba günü Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas ile karşılaşacak. Nijerya, turnuvada şu ana kadar oynadığı beş maçın beşini de kazandı.

Osimhen, turnuvanın gol krallığı yarışında dört golle Faslı Mohamed Salah ile ikinci sırayı paylaşıyor. Bir başka Faslı yıldız Brahim Diaz'ın da bir gol gerisinde.

Ancak turnuva, Galatasaray forması giyen Osimhen ve Süper Kartallar için tamamen sorunsuz geçmedi. Sahada yaşanan ve kısa sürede herkesin diline düşen bir tartışma, etkileyici performansların önüne geçme tehlikesi yarattı.

Son 16 turunda Mozambik'e karşı alınan 4-0'lık galibiyet sırasında Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma büyük yankı uyandırdı. Nijerya tarafından yalanlanan bazı haberlerde Osimhen'in kampı terk etmekle tehdit ettiği bile öne sürüldü.

Osimhen, net bir gol pozisyonunda topu kendisine vermemesi nedeniyle Lookman'la yüzleşti ve ardından teknik direktör Eric Chelle'e oyuncunun değiştirilmesi için işaret yaptı. Chelle de bu değişikliği gerçekleştirdi. Maç bitiminde Osimhen doğrudan soyunma odasına gitti ve saha içindeki kutlamalara katılmadı.

Olayın ardından ortam sakinleşti. Osimhen de dahil olmak üzere oyuncular ve Chelle, maç bitiminden kısa süre sonra tüm iç sorunların çözüldüğünü vurguladı.

Ancak onu en iyi tanıyanlar, Osimhen'in bu kazanma hırsı olmadan aynı forvet olmayacağını söylüyor ve onun bencil olduğu yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.

Tüm zamanların en golcü Nijeryalısı olan Rashidi Yekini'nin 37 gollük rekoruna ulaşmak için iki gole daha ihtiyacı olan Osimhen, Nijerya futbol tarihinde adını ölümsüzleştirmenin eşiğinde.

Yaklaşan rekorla ilgili olarak Osimhen şunları söyledi:

"Rekoru egale etmem ya da geçmem önemli değil. Bence Bay Rashidi Yekini, Süper Kartallar'ın gelmiş geçmiş en iyi forvetidir.

Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Elbette, Süper Kartallar tarihinin bir parçası olmak harika bir duygu.

Ülkem için önemli bir şey kazanmak istiyorum. Takım arkadaşlarımın yardımıyla bu yolda olduğumu düşünüyorum."

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Lagos!ta doğan Galatasaraylı forvetin hayatının ilk yılları hayal edilemeyecek kadar zordu.

Anne ve babasını kaybetmesi nedeniyle çocuk yaşta trafikte su satmak zorunda kaldı; aynı zamanda kardeşi ve kız kardeşiyle kendi başının çaresine bakmak durumundaydı.

Bir dönem Osimhen'in kaptanlığını yapmış olan eski Nijerya savunmacısı William Troost-Ekong, forvetin çocukluğunun onun rekabetçi ruhu üzerindeki etkisini anlattı.

BBC World'e konuşan Troost-Ekong, Osimhen için "Zor bir çocukluk geçirdi" derken şunları kaydetti:

"Kardeşi ve kız kardeşi için kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. Ne yazık ki anne ve babasını oldukça genç yaşta kaybetti. Bu yüzden içinde büyük bir açlık ve mücadele ruhu var.

Ceza sahasına ilk giren odur. Her golü atmak ister. Otelde dolaşırken bile akşam yemeğinde büfeye ilk giden odur; dirsek atarak da olsa öne geçer.

Takımda olması harika. Bence bu ruhu takımda istersiniz. Bu, onu gerçek bir lider yapıyor ve bizim jenerasyonumuz ile gelecek oyuncu nesli için çok şey öğrenilecek bir örnek haline getiriyor.

Bence bu özellikleri onu aynı zamanda bir süperstar yapıyor."

ONU BİR LİDER OLARAK GÖRÜYORLAR

Nijeryalı efsane Yekini, ülkesine 58 maçta 37 gol kazandırmıştı. Osimhen ise 50 maçta 35 gole ulaşmış durumda.

Osimhen bu Afrika Uluslar Kupası'nda Yekini'nin rekorunu kırarsa, Nijerya da bu yazki Dünya Kupası'na katılamamanın acısını dindirerek dördüncü kez Afrika şampiyonu olabilir.

Ancak Troost-Ekong'a göre Osimhen'in aklındaki ilk hedef, ilk Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak.

Troost-Ekong, Galatasaraylı golcü hakkında şu sözleri kullandı:

"Hepimiz tarihe geçmek isteriz.

Yekini çok efsanevi bir isim. Victor'un onu geçmesini görmek için sabırsızlanıyorum ama aynı zamanda Yekini'ye duyduğu saygıyı koruması, onun karakterini de özetliyor.

Evet, bence daha atacağı çok gol var ve muhtemelen gelecek neslin kovalayacağı bir isim olacak."

Rekorun bu kadar yakınında olan Osimhen'i, Nijeryalı futbol gazetecisi Oluwashina Okeleji "Nijerya futbolunun yeni kralı" olarak tanımlıyor.

Okeleji, "17 yaş altı takımında oynadığı dönemden beri bu başarı için işaret edilmişti" dedi ve şunları ekledi:

"Şu an kadro içinde tartışmasız en büyük yıldız olarak görülüyor ve herkes ona bakıyor. O olmadığı zaman Nijerya'nın neden dağıldığını da bu açıklıyor. Kaptanlık pazubandını takmıyor olabilir ama onu bir lider olarak görüyorlar, her şey onun üzerinden yürüyor."

KUPALARLA DOLU BİR KULÜP KARİYERİ

Osimhen hangi takımda oynarsa oynasın, goller onun peşini bırakmıyor ve bu durum kulüp kariyeri boyunca açıkça görüldü.

Osimhen, 2019-20 sezonunda Lille formasıyla tüm kulvarlarda 18 gol atarak Avrupa genelinde adını duyurdu ve ardından kulüp rekoru bir bedelle Napoli'ye transfer oldu.

İtalya'da kariyeri adeta patlama yaptı ve dünyanın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi.

2022-23 sezonunda attığı 26 golle Napoli tarihine geçti ve takımını 33 yıl sonra ilk kez Serie A şampiyonluğuna taşıdı. Bu süreçte, Serie A'da 47 golle George Weah'ı geride bırakarak ligin en golcü Afrikalı oyuncusu oldu.

Nijeryalı yıldızın Napoli macerası 2023 yazında sona erdi. Premier Lig'e transfer ihtimali konuşulurken, güçlü forvetin imzasını Türk ekibi Galatasaray attı.

İlk etapta kiralık olarak gelen Osimhen, 30 maçta 26 gol atarak gol kralı oldu ve Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapmasına katkı sağladı.

Artık Türk şampiyonlarının bonservisli oyuncusu olan Osimhen, yeniden müthiş bir gol formu yakaladı. Bu sezon 12 maçta altı gol kaydetti ve futbol dünyasının en korkulan forvetlerinden biri olmaya devam ediyor.