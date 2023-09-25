HATAYSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Burak Şeker'in düdük çalacağı karşılaşmada bordo mavililerden Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen forma giymeyecek. Peki Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a deplasmanda konuk edecek. 2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor hanesine 7 puan yazdırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Görkem, Fernandes, Dele Bashiru, Strandberg, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu