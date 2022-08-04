Fırtına'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Son şampiyon için bu kez adı geçen futbolcu Xeka oldu.
TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Xeka operasyonu! Galatasaray'ın da listesindeydi
Orta saha rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, rotasını Xeka'ya çevirdi. Son olarak Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Portekizli oyuncuyu Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı, Denswill ve Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, orta saha için de bir isim araştırdığı biliniyordu.
Basına zaman zaman açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı da bu bölge için mutlaka bir transfer yapılacağını duyurmuştu.