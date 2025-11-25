Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! Transferde dev rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da genç gurbetçi gündeme geldi. Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve cezalardan dolayı eksiklen sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan'ın kardeşini kadrosuna katmak istediği iddia edildi.





Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sezon boyunca yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı.

Bu doğrultuda yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı ve takımın stoper rotasyonuna genç ve potansiyelli bir isim eklemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.