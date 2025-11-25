Galatasaray'dan genç yıldıza kanca! Transferde dev rakip
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da genç gurbetçi gündeme geldi. Savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve cezalardan dolayı eksiklen sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan'ın kardeşini kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sezon boyunca yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle kadro derinliğini artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı.
Bu doğrultuda yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı ve takımın stoper rotasyonuna genç ve potansiyelli bir isim eklemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Rudy Galetti, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisinin bulunduğu Mertcan Ayhan'a son olarak İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğunu duyurdu.
Haberde, Schalke 04'ün 19 yaşındaki savunma oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.
İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Mertcan Ayhan, bu sezon Almanya'da 12 maça çıktı.