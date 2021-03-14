Erzurumspor-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Trabzonspor kazanmak için oynar
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Takımımla 4 aydır beraberim. Oyuncularımı hem bireysel, hem de oyun içinde tanıyorum. Olması gereken oyunun çalışmalarını da adım adım gerçekleştiriyoruz." dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın sözleri;
"Bitirdiğin sıralama, maç kazanmak, her hafta bir sınav. Bu camiaya hep iyisini yapmak zorundasın. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorsun. Bunun için çalışıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz.
Önümüzdeki senenin planlamasını yaparken maç kazanmak istiyoruz. Futbol, duyguların çok önemli olduğu ama tamamen duygularla oynanan bir oyun değil artık. Aklımızla da oynamamız lazım. Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldı diye sevinemez.
Takımımla 4 aydır beraberim. Oyuncularımı hem bireysel, hem de oyun içinde tanıyorum. Olması gereken oyunun çalışmalarını da adım adım gerçekleştiriyoruz.
Trabzonspor, her zaman kazanmak için oynar ve hedefe oynar. Önümüzdeki sene için çalışmalar yapıyoruz."
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