14 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Erzurumspor-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Trabzonspor kazanmak için oynar

Trabzonspor kazanmak için oynar
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Teknik Direktörü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Takımımla 4 aydır beraberim. Oyuncularımı hem bireysel, hem de oyun içinde tanıyorum. Olması gereken oyunun çalışmalarını da adım adım gerçekleştiriyoruz." dedi.

Teknik Direktörü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın sözleri;

"Bitirdiğin sıralama, maç kazanmak, her hafta bir sınav. Bu camiaya hep iyisini yapmak zorundasın. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorsun. Bunun için çalışıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz.

Önümüzdeki senenin planlamasını yaparken maç kazanmak istiyoruz. Futbol, duyguların çok önemli olduğu ama tamamen duygularla oynanan bir oyun değil artık. Aklımızla da oynamamız lazım. Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldı diye sevinemez.

Takımımla 4 aydır beraberim. Oyuncularımı hem bireysel, hem de oyun içinde tanıyorum. Olması gereken oyunun çalışmalarını da adım adım gerçekleştiriyoruz.

Trabzonspor, her zaman kazanmak için oynar ve hedefe oynar. Önümüzdeki sene için çalışmalar yapıyoruz."

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