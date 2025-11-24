Torino-Como maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 12. haftasında gözler, Torino ile Como arasında oynanacak kritik maça çevriliyor. Marco Baroni’nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Torino, sahasında hata yapmadan üç puanı kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. 14 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini başlatmayı planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Como ise Cesc Fabregas yönetiminde formunu devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. 18 puanla 7. sırada yer alan Lombardiya temsilcisi, zorlu Torino deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte, Torino-como maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Torino-Como maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TORINO-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanacak Torino-Como maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TORINO-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Como maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Morata