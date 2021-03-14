14 Mart 2021, Pazar

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BB Erzurumspor 0 - 0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurum'da gol sesi yok!
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım puanları paylaştı.

Bu sonuçla Trabzonspor'un puanı 52 olurken . Erzurumspor 27 puana ulaştı. Trabzonspor önümüzdeki hafta 'nü konuk edecek. BB. Erzurumspor ise deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada 'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.

5. dakikada 'ın ceza sahası içeresinden sert vuruşunda kaleci , topu güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan 'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.

71. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Buğra'nın vuruşunu savunma güçlükle dışarı çeldi.

80. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in aşırtma şutu üstten auta gitti.

81. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

90. dakikada Darri'nin pasıyla ceza yayında topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun şutu yandan az farkla dışarı gitti.

TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 30. haftasında 'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü , 29. haftada 'a 3-1 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan , Baker ve Afobe'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine , Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, ve Hosseini'yi görevlendirdi. Vitor Hugo sarı kart cezası, Berat Özdemir de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Edgar le ve Abdulkadir Parmak 11'i ile çıktı. Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Da Silva, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ve Faruk Can Genç yer aldı.

ERZURUMSPOR'DA 3 İSİM FARKLI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise geride kalan haftada ile oynanan maçın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.

Göztepe maçında kırmızı kart gören Manuel Da Costa kadroda yer almazken mavi-beyazlı ekip Trabzonspor maçına Szumski, Butko, Petru Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Berdich, Leo, Teikeu, Osman Çelik, Chahechouhe ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile sahaya çıktı.

Mesut Bakkal, Da Costa, Murat Uçar ve Rashanu'nun yerine Butko, Emrah Başsan ve Teikeu'yu sahaya sürdü.

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