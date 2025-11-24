Sassuolo-Pisa maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 12. haftasında gözler, Sassuolo ile Pisa arasındaki mücadeleye çevriliyor. Ev sahibi Sassuolo, Teknik Direktör Fabio Grosso önderliğinde sahasında üç puan alarak puanını 19’a yükseltmeyi ve ligdeki üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Pisa ise Alberto Gilardino yönetiminde namağlup serisini sürdürmek için sahada olacak. 9 puanla 17. sırada yer alan Toskana temsilcisi, Sassuolo karşısında sürpriz yaparak hem moral bulmayı hem de kritik haftada puan kazanmayı hedefliyor. Peki, Sassuolo-Pisa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?