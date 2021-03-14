14 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan FIFA sözleri!

Ağaoğlu'dan FIFA sözleri!
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'un ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından başkan açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var" dedi. ( haberleri)

'un ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından başkan değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;

"'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var."

"4 tekerlek değiştirdikten sonra araba hala gitmiyorsa, demek ki sıkıntı sistemde. Biz bunu dile getirdik. 'nin de desteğiyle, hemen hemen tamamına yakın bir kısmının desteğiyle dosyamızı FIFA'ya gönderdik."

"Burada verilmiş ama uygulanmayan bir kararı var. Hem AİHM hem 'nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler."

"Burada verilen mücadele, Trabzonspor mücadelesi değil. değeri sürekli olarak kan kaybeden bir sistemde, sizin marka değerinizi yükseltmeniz fazla iyimserlik olur. Türk futbolunun selameti açısından yapılmış bir başvuruydu bu."

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