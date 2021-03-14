Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan FIFA sözleri!
Trabzonspor'un Erzurumspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var" dedi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un Erzurumspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;
"FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var."
"4 tekerlek değiştirdikten sonra araba hala gitmiyorsa, demek ki sıkıntı sistemde. Biz bunu dile getirdik. Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle, hemen hemen tamamına yakın bir kısmının desteğiyle dosyamızı FIFA'ya gönderdik."
"Burada verilmiş ama uygulanmayan bir AİHM kararı var. Hem AİHM hem Kamu Denetleme Kurulu'nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler."
"Burada verilen mücadele, Trabzonspor mücadelesi değil. Marka değeri sürekli olarak kan kaybeden bir sistemde, sizin marka değerinizi yükseltmeniz fazla iyimserlik olur. Türk futbolunun selameti açısından yapılmış bir başvuruydu bu."
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