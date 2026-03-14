FIFA'dan gelen 6 puan silme cezasıyla sarsılan ve ligde -51 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, sahasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Zor günlerden geçen Mavi Şimşekler moral ararken, konuk ekip deplasmanda hata istemiyor. Peki, Adana Demirspor - Serik Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Adana Demirspor ile Serik Belediyespor, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede karşı karşıya geliyor. İki takımın da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma büyük ilgi görüyor. Adana Demirspor için sezon oldukça zorlu geçiyor. FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 6 puan silme cezası, takımın ligdeki konumunu daha da zorlaştırdı. Adana temsilcisi şu anda -51 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Peki, Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 13.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Hakan Ülker yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR-SERİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

