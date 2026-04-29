Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Serbest kalma maddesi...
Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan kaleci Ederson hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı file bekçisi için sürpriz bir takımın devreye girdiği ve 32 yaşındaki ismin serbest kalma maddesinin ortaya çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de son haftaların tartışılan ismi kaleci Ederson hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Brezilyalı kaleci Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta yaptığı hatalı çıkış ile 90+8. dakikada yenilen gole ve Fenerbahçe'nin sahadan beraberlikle ayrılmasına sebep olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin kaybettiği derbide ise Ederson, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan bu gelişmeler sonrası Ederson için Fenerbahçe'den ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
Son olarak Brezilyalı eldiven hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Ederson Moraes'in sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin olduğu belirtildi.
Ederson'un menajeri Suudi Arabistan takımları ile temas halinde olduğu öne sürüldü.
2026 Dünya Kupası'nın da oyuncunun geleceği için belirleyici olacağı vurgulandı.