TFF 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Sakaryaspor - SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması olacak. 24 puanla 18. sırada bulunan Sakaryaspor için bu maç hayati önem taşırken, 34 puanlı Sarıyerspor da deplasmanda avantajını korumak istiyor. Peki, Sakaryaspor Sarıyerspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

SAKARYASPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR - SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

