Transferde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Mısırlı oyuncunun yaz transfer döneminde o 2 ülkeden 1'ine transfer olabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Geçen sezon Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Salah, bu sezon ise takımının Leeds United ile oynadığı maçta yedek bırakılmasının ardından "Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." Demişti.
Salah, bu açıklamasının ardından Liverpool'un Inter ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda da yer almamıştı.
Fakat Afrika Uluslar Kupası öncesinde takım ile arasındaki buzları eriten Salah, Afrika Uluslar Kupası sonrası ise Liverpool'un oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de başladı.
Öte yandan Mısırlı yıldız Premier Lig'de çıktığı üst üste 10 maçta da gol atamayarak kariyerinin en uzun gol atamama serilerinden birini yaşıyor.
BBC'nin haberine göre, Mohamed Salah için yaz transfer döneminde Liverpool'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.
Haberin devamında 33 yaşındaki yıldız ismin ayrılık ihtimalinin gerçek bir ilgiye ve maaş taleplerinin karşılanıp karşılanamayacağına bağlı olduğu belirtildi.
Haberde son olarak Salah için Suudi Arabistan ve ABD'nin olası seçenekler arasında olduğu, Liverpool'un da Salah'ın takımdan bedava ayrılmasını istemediği vurgulandı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Bu sezon ara transfer dönemi öncesinde Mohamed Salah'ın ismi Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.