Haberler Galatasaray Haberleri Liverpool'da flaş Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray...

Liverpool'da flaş Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray... Transferde adı birçok kez Galatasaray ile anılan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Mısırlı oyuncunun yaz transfer döneminde o 2 ülkeden 1'ine transfer olabileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Geçen sezon Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Salah, bu sezon ise takımının Leeds United ile oynadığı maçta yedek bırakılmasının ardından "Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum." Demişti.