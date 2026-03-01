Serik Belediyespor-Özbelsan Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TFF 1. Lig)

Serik Belediyespor, 2025‑26 TFF 1. Lig’de Özbelsan Sivasspor’u sahasında ağırlıyor. Puan tablosunda alt sıralarda yer alan Serikspor için bu maç kritik bir öneme sahip. Maç ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak?