Galatasaray'a transfer müjdesi! Juventus o ismin biletini kesti
Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların listesine aldığı yıldız futbolcu için kulübü ayrılık izni verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Juventus, hem Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmenin hem de Serie A'da zirve yarışının uzağında kalmanın ardından yeni sezon için kadro yapılanmasına hız verdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, gelecek sezon planlamasında bazı isimlerle yollarını ayırmayı değerlendiriyor.
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre, gözden çıkarılan oyuncular arasında Teun Koopmeiners de bulunuyor.
Haberde, Hollandalı orta sahanın performansına dair dikkat çekici ifadeler yer aldı.
İstanbul'da attığı iki golün adeta karanlık bir sezonda parlayan kısa süreli bir ışık olduğu belirtilirken, Koopmeiners'in Juventus kariyerinin hiçbir döneminde Atalanta'daki seviyesine yaklaşamadığı vurgulandı.
Bu nedenle sezon sonunda ayrılığın sürpriz olmayacağı yorumları yapıldı. 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.
İtalyan basını, Juventus ile Galatasaray arasında oynanan rövanş karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıların ilgisinin devam ettiğini duyurmuştu.
2 GOLÜ DE G.SARAY'A ATTI
Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan Koopmeiners, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Attığı iki golün de İstanbul'daki Galatasaray maçında gelmesi dikkat çekti.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro gösterilen yıldız oyuncunun, İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.